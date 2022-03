Del gossip, il buon Barù Gaetani, se ne sbatte altamente (e noi lo amiamo anche per questo). Dopo la fine del Grande Fratello Vip, il food blogger ed esperto di vini, incontrerà Jessica Selassiè quando vorranno loro, senza dare troppa importanza alla pressione mediatica.

Intervistato da Italia a Tavola, l’ex del Grande Fratello Vip ha svelato di farsi sempre scivolare addosso ogni attenzione morbosa, specie in merito al suo rapporto con Jessica:

Onestamente non m’interessa, è una cosa che non mi sfiora nemmeno. Ogni chiacchiera mi scivola addosso. Quando sono uscito dalla casa sono tornato alla mia vita di tutti i giorni: posto sui social ma evito perfino di leggere i commenti per non toccare questi argomenti.