Caterina Collovati contro Aurora Ramazzotti. La giornalista ed opinionista nei giorni scorsi attraverso la sua pagina Instagram ha deciso di dire la sua sulla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. A finire al centro della sua attenzione, la rubrica sull’intimità che Aurora tiene tra le sue Instagram Stories.

Chi segue la Ramazzotti sa bene che le risposte alle domande sull’intimità sono sempre ben dosate con il giusto livello di ironia e senza alcuna presunzione di volersi innalzare al ruolo di sessuologa, come invece ha accusato la Collovati.

La giornalista a quanto pare non ha particolarmente gradito la rubrica di Aurora, attaccandola apertamente con un post social nel quale ha scritto:

Aurora Ramazzotti non ha replicato subito alle parole della Collovati ma un utente oggi, attraverso il box delle domande su Instagram, le ha chiesto proprio cosa pensasse della giornalista ed a quale punto la giovane conduttrice ha avuto modo di recuperare le sue parole e replicare:

Non sono d’accordo, ma non si può piacere a tutti. Forse, l’unica cosa che mi sento di dire è che la ‘difficoltà dei Millenial nel fare l’amore (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa), deriva sicuramente non da chi, come me, tratta tematiche tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al fare l’amore e alle sue mille retoriche errate. Che poi io lo so di esagerare, ma mi piace così.