A quanto pare Aurora Ramazzotti e Sara Daniele non sarebbero più amiche. Ad annunciare l’ipotetica rottura ci hanno pensato le Chicche di gossip di Chi Magazine.

Aurora aveva parlato proprio di recente di Sara, svelando come si erano conosciute (in modo molto bizzarro):

Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso.