Mercoledì 1 giugno si concluderà anche questa nuova stagione di Uomini e Donne. In attesa di vedere la scelta di Veronica Rimondi, proprio la tronista e il suo nuovo fidanzato hanno infranto il regolamento del dating show.

Ieri è stato il compleanno di Veronica. Una sua amica su Instagram ha condiviso una fotografia insieme all’attuale tronista di Uomini e Donne: “Auguri amica mia”, ha scritto aggiungendo un cuoricino rosso.

L’amica di Veronica ha postato anche una seconda foto che mostra due persone. Per l’esattezza si tratta di Veronica e Matteo, la sua scelta.

Proprio Matteo Farnea, ha condiviso lo scatto sul suo account di Instagram, violando il regolamento di Uomini e Donne che impone ai suoi protagonisti di non farsi vedere sui social prima della messa in onda della scelta.

Il corteggiatore, infatti, dopo pochi istanti ha cancellato tutto ma il Vicolodellenews ha beccato lo screen, eccolo a seguire:

A me il bacio di Veronica e Matteo in acqua ha emozionato tantissimo #uominiedonne

Praticamente Veronica e Matteo stanno flirtando come due adolescenti davanti a tutti e Andrea che sta aspettando di entrare dopo aver fatto sicuramente una bella esterna (per lui) ma che per Veronica vale solo per allungare il brodo #uominiedonne

— Bruna (@Bruna14975977) May 23, 2022