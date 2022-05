Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta: ecco chi

Dopo la scelta di Luca Salatino è arrivata anche quella di Veronica Rimondi durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne: con chi ha deciso di uscire dal dating show tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa? Ecco le anticipazioni.

Oggi è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì 3 giugno. – riferiscono i colleghi di quellochetuttovoglionosapere.it – Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile debutto della versione Vip di Uomini e Donne in prima serata su Canale 5 ma così non sarà. Bisognerà attendere settembre per continuare a seguire le dinamiche di dame e cavalieri e conoscere i nuovi tronisti. La prossima settimana, oltre alla scelta di Luca Salatino, il pubblico della rete ammiraglia del Biscione vedrà anche la scelta di Veronica Rimondi. Matteo Farnea ha avuto la meglio sul rivale Andrea Della Cioppa .

Veronica ha scelto Matteo: siete contenti?

Sono decisamente estroversa e allegra, ambiziosa, autoironica e quindi anche molto intuitiva, quindi maschietti, attenzione!

Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre amata e sostenuta in ogni momento della mia vita. Mamma e papà si sono separati quando ero piccola ma non posso dire che ho avuto una vita difficile. La mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla. Sono molto legata a mamma e alla mia sorella e grata a papà per avermi permesso di lavorare nell’azienda di famiglia.

Un uomo per farmi innamorare deve farmi ridere, deve essere simpatico e soprattutto deve essere mio complice. Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporta l’uomo narcisista, caratterialmente deve essere sveglissimo e tenermi testa. Guardo il bello ma ci si può innamorare anche di un brutto (ma a lei non è mai capitato, ndr).