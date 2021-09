Nelle passate ore in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 78 sono approdati anche alcuni ex volti del talent Amici di Maria De Filippi. Tra questi anche Aka7even e Gaia Gozzi. Entrambi elegantissimi hanno sfilato sul red carpet incantando e facendo impazzire i rispettivi fan.

Venezia 78, da Aka7even a Gaia: gli ex di Amici elegantissimi sul red carpet

Il rapper Aka7even ha deciso di immortalare il suo arrivo a Venezia 78 attraverso le sue Instagram Stories (il video in apertura). Il giovane Luca Marzano è stato invitato dal momento che le sue canzoni sono state scelte come colonna sonora del cortometraggio La Regina di Cuori, disponibile su RaiPlay.

Il corto vede la presenza di Maria Sole Pollio, Cristiano Caccamo e Beatrice Vendramin con cui Aka7even ha posato per i consueti scatti di rito.

Tuttavia Aka7even non è stato il solo ad incantare a Venezia 78: anche un’altra cantante di Amici, Gaia, ha sfilato sul red carpet di “È stata la mano di Dio”, film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival. Nel suo caso non sono mancati i complimenti sui social per via dell’eleganza e della bellezza sfoggiata.

Ad ogni modo entrambi gli ex di Amici hanno centrato in pieno il look come dimostrato dagli scatti che circolano sui social e dai commenti di acclamazione dei rispettivi fandom.