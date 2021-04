Valentina Persia ha un passato molto doloroso alle sue spalle. Prima di prendere parte all’Isola dei Famosi ha dovuto lottare con la morte del suo compagno e la depressione post gravidanza dopo la nascita dei suoi gemellini.

Tra le pagine del settimanale DiPiù, il fratello di Valentina Persia ha raccontato gli aspetti più “misteriosi” della sorella, partendo dalla perdita del suo fidanzato circa 12 anni addietro:

Lui e Valentina hanno vissuto una storia bellissima. Mia sorella ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta che cosa fosse l’amore, che non aveva mai provato nulla di simile prima. La morte di Salvo è stato per mia sorella un colpo devastante, durissimo.

E’ una donna forte, molto determinata. Perciò è andata avanti, a livello umano e professionale, perché doveva farlo, pur sentendo dentro un vuoto incolmabile. Valentina mi ha anche detto più volte di essere riuscita farlo perché, in un certo senso, sente che il suo grande amore le è ancora accanto, che le sta ancora vicino, anche se in modo diverso da prima.