Valentina Nulli Augusti a cena con un ex di Temptation Island

Valentina Nulli Augusti dopo la rottura con Tommaso Eletti è stata beccata a cena con l’ex tentatore di Temptation Island Manuel di Bernardo: cosa bolle in pentola?

Sarà per caso la voglia di far parlare di sé in vista dell’imminente Grande Fratello Vip (a quanto pare l’ex Tommaso Eletti entrerà nella Casa più spiata d’Italia) che ha spinto Valentina Nulli Augusti ad un incontro “croccantissimo” in questa bollente estate italiana?

Dopo avere messo un punto alla sua relazione con il giovane Tommaso, Valentina pare intenzionata a voltare pagina così come si legge su FanPage:

In effetti sembra che Tommaso e Valentina siano giunti alle conclusioni tanto che, mentre lui si gode l’estate in compagnia di diverse ragazze, lei è stata avvistata al fianco di un altro uomo. È Manuel di Bernardo il giovane e avvenente ragazzo sorpreso in compagnia di Valentina, nelle foto pubblicate da Gossip.it. Le immagini parlano chiaro e mostrano i due ragazzi in una situazione di tenera complicità mentre cenano in un ristorante di Roma accarezzandosi le mani e a fine serata scatta un tenero abbraccio. Lui non è una nuova conoscenza della 39enne, bensì uno dei single che hanno partecipato con lei alle riprese di Temptation Island in Sardegna.

Ecco gli scatti “incriminati”: voi cosa ne pensate?