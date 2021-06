Valentin fidanzato con una ex di Amici? Francesca Tocca lancia una frecciatina

“Chi ti ha tradito sarà tradito. Che bel gioco il karma”, queste le parole condivise su Instagram da Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici, a pochi giorni di distanza dalla foto che l’ex fidanzato Valentin Alexandru Dumitru ha pubblicato sui Instagram al fianco di Talisa Ravagnani, ex allieva del talent.

Francesca Tocca lancia una frecciatina a Valentin? Il post che fa discutere

Lo scorso agosto Francesca Tocca aveva annunciato la rottura con Valentin: “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con lui, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto”.

Appare molto curioso che, a distanza di pochi giorni, Francesca Tocca parli di “karma” e “tradimenti”.

Ecco il post per intero:

Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco.

Francesca ha contribuito aggiungendo:

Bello questo gioco.

Frecciatina al suo ex fidanzato?