Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? Salta la puntata del 22 marzo: ecco cosa vedremo al suo posto

Oggi 22 marzo non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne: al suo posto lo speciale di Amici 23

La puntata di oggi, venerdì 22 marzo, di Uomini e Donne non andrà in onda: perché? Il dating show condotto nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset da Maria De Filippi si ferma per un giorno, proprio in chiusura di settimana. Ma cosa andrà in onda al suo posto?

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

Piccolo ma importante cambio di palinsesto nel pomeriggio di oggi di Canale 5. Gli appassionati di Uomini e Donne per oggi dovranno fare a meno della puntata in programma e dei protagonisti dei troni classico e over. Al suo posto, sempre a partire dalle ore 14.45, andrà in onda uno speciale di Amici 23 in vista del serale.

Amici 23, dunque, raddoppia: nonostante il suddetto speciale, infatti, non mancherà subito dopo il classico appuntamento con il talent show di Maria De Filippi a partire dalle ore 16.15.

Quello che andrà in onda oggi 22 marzo al posto di Uomini e Donne, sarà il secondo speciale dedicato ad Amici 23 nel giro di pochi giorni, dopo quello della passata domenica. L’obiettivo è quello di accompagnare i telespettatori verso l’imminente serale in onda dal prossimo sabato 23 marzo, nella prima serata di Canale 5.

Tornando a Uomini e Donne, invece, l’appuntamento sarà a partire dalla prossima settimana, quando le prime puntate, come da tradizione, saranno dedicate al Trono Classico, mentre in merito al Trono Over, prossimamente vedremo Gemma alle prese con un nuovo giovane cavaliere.