Dopo le anticipazioni di ieri in merito all’abbandono del trono da parte di un Gianluca De Matteis letteralmente disperato per non avere concluso niente di solido, le novità si spostano verso il trono over e, come sempre, la protagonista è Gemma Galgani alle prese con Maurizio Guerci.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno fatto l’amore

“Gemma e Maurizio invece annunciano di aver fatto finalmente l’amore”, scrive il VicoloDelleNews. “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”, ha dichiarato lui tra le pagine di Uomini e Donne Magazine.

Per un certo periodo, Maurizio ha frequentato anche la dama Valentina Dartavilla Lupi ma il legame tra i due si è bruscamente interrotto dopo il primo bacio con Gemma Galgani e la chiara presa di posizione da parte della dama. Il cavaliere è nato nel 1970 in Toscana, e vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 meno della torinese che ha subito palesato l’interesse nei suoi confronti fin dalle prime battute.

Sarà la volta buona per la nostra Gemma? Vedremo…