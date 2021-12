Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne (e non solo) ha svelato recentemente dei retroscena relativi ad alcuni protagonisti dei programmi di Maria De Filippi. In una intervista tra le pagine del settimanale Novella 2000, nel dettaglio, ha rivelato l’esistenza di azioni legali in corso contro ex volti di Uomini e Donne ma ha anche svelato un segreto relativo ad una amatissima ex concorrente di Amici.

Raffaella Mennoia e le rivelazioni su Uomini e Donne e Giulia Stabile

Non di rado, dopo la fine di Uomini e Donne, molti ex protagonisti criticano aspramente il programma che li ha resi celebri. Nel corso della sua intervista, Raffaella Mennoia ha spiegato se e quando capita di restarci male:

Bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne. In questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social.

A proposito di Uomini e Donne, la Mennoia ha anche parlato di una delle protagoniste storiche del programma, Gemma Galgani:

Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa; poi non spetta a lei o al nostro programma essere da modello. […] Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!

Infine, Raffaella ha reso noto quello che finora era un segreto, in riferimento ad una ex concorrente (e vincitrice) del talent Amici, ovvero Giulia Stabile: