Nona puntata di Tv Talk all’insegna dell’attualità più pop della televisione, in onda su Rai3 oggi, sabato 14 dicembre alle 15. Ospite d’onore Bruno Vespa con cui si analizzerà il lato più insolito del suo ormai storico Porta a Porta.

TV Talk, anticipazioni e temi del 14 dicembre

Spazio in studio anche per Sigfrido Ranucci di Report al culmine di una stagione dove il più importante programma di inchieste della televisione italiana è tornato a fare da “cane da guardia” della politica nostrana. TV Talk non dimenticherà la commemorazione di Piazza Fontana di cui la tv è tornata ad occuparsi e con Bruno Vespa si parlerà del ritorno del fascismo: solo un allarme mediatico, come sostiene qualcuno, o un rischio reale per il Paese?

Con Selvaggia Lucarelli si affronterà uno dei temi più controversi di questa settimana mediatica: la satira di Checco Zalone è davvero imputabile di fomentare l’odio nei confronti dei migranti?

Ma Tv Talk è anche intrattenimento con l’impatto mediatico che La Prima de La Scala ha avuto sul racconto dei vip, con le lezioni di ospitalità di cortesie per gli ospiti e con All Together now e la moda, mai sopita, di far cantare la gente comune in tv. Gli amici di Rai3 ne parleranno con Mietta e con lo chef Lorenzo Biagiarelli. Con Enzo Miccio e Davide Mengacci invece, il talk show metterà sotto la lente di ingrandimento il tema “matrimoni”.