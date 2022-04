“Non esisti solo tu col tumore”: Fedez replica all’hater

Per Fedez le ultime settimane sono state particolarmente difficili. La scoperta del tumore raro, il ricovero immediato e l’operazione per rimuoverlo hanno creato un vortice di empatia nei confronti del rapper che ha ricevuto le energie positive di tanti fan e personaggi dello spettacolo. Anche in questo caso però, gli hater non si sono fatti attendere.

Fedez risponde alla critica dell’hater

Da qualche giorno, dopo le dimissioni dal San Raffaele, Fedez è tornato “a vivere”. Finalmente dopo tanta apprensione abbiamo potuto ritrovare un Federico più sereno, a casa, circondato dall’amore dei suoi due figli e della moglie Chiara Ferragni.

Tuttavia neppure in momenti come questi gli haters sono in grado di mettere a freno le proprie tastiere e così mentre il cantante è tornato a riprendere in mano la sua vita, un utente ha voluto lasciare sul suo profilo social una pesante ed insensata critica: “Hai rotto il c***o. Non esisti solo tu con il tumore”.

Come riportato dai colleghi di Novella 2000, che hanno sottolineato l’eccessivo commento fuori luogo, Fedez non è rimasto in silenzio ma ha voluto replicare a tono:

Affermazione giusta. Credo sia anche corretto dire che non esisti solo tu come testa di c***o, eppure…

Il messaggio del cantante

Come commentato dal medico che lo ha operato, Fedez con il suo intervento social ha rappresentato un messaggio importante:

Questo fatto ha avuto una grande risonanza mediatica. Ma ha anche dato speranza a tante persone. E dimostrato l’importanza di una diagnosi precoce.