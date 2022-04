Fedez e il tumore, cure e rischio recidive: parla il chirurgo che lo ha operato

Dopo essere stato operato per rimuovere il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato, Fedez è tornato a casa riprendendo, poco alla volta, le abitudini di un tempo. Una serenità che sembrava perduta nelle ultime settimane ma che ha ritrovato grazie soprattutto all’amore dei suoi figli e della moglie Chiara Ferragni.

Il suo percorso di guarigione però, potrebbe essere ancora molto lungo. A renderlo noto è stato il chirurgo che ha operato Fedez lo scorso 22 marzo, per sei ore, asportando il tumore neuroendocrino al pancreas. A Repubblica.it, il dottor Massimo Falconi ha spiegato l’importanza del messaggio dato dal rapper:

Il rischio maggiore in caso dei Net (Neuroendocrine Tumors) è quello di una recidiva. Ma cosa attenderà adesso a Fedez? Naturalmente con l’operazione non sarà tutto terminato ma ad attenderlo saranno ora una serie di esami ulteriori e periodici. Spiega il professore:

In generale, il percorso di cura di queste neoplasie non si esaurisce mai con il solo intervento chirurgico: i controlli, nel tempo, sono e rimangono fondamentali. La loro frequenza varia a seconda della ‘cattiveria’ che il tumore dimostra sulla base dell’esame istologico e di alcuni parametri patologici. Ma non solo: per esempio, sappiamo che un Net ‘funzionante’ (che produce ormoni, ndr) come l’insulinoma del pancreas, generalmente ha un rischio di recidiva molto bassa. Ma non è sempre la norma, quindi continuare con i follow up è fondamentale.