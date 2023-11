Carolina Marconi, attrice venezuelana naturalizzata italiana e nota per aver partecipato alla quarta edizione del reality show Grande Fratello Vip, ha affrontato una battaglia contro un tumore al seno.

Il tumore di Carolina Marconi, ecco come sta oggi la ex del GF Vip

La Marconi ha scoperto la malattia nel 2021 mentre si sottoponeva a vari esami richiesti per la fecondazione assistita.

Dopo un intervento di otto ore per rimuovere la massa tumorale e cicli di chemioterapia, Carolina Marconi ha recentemente annunciato che non c’è stata alcuna recidiva del tumore.

Ha descritto la sua situazione attuale come “Incubo finito, solo una macchiolina al fegato”. Nonostante sia clinicamente guarita, Marconi ha rivelato che sta ancora affrontando sfide, in particolare riguardo all’adozione di un figlio e all’ottenimento di prestiti:

Il medico mi ha detto che sono guarita, ma non vengo considerata sana (…) Per esempio per le pratiche di adozione di un figlio. E nemmeno per avere un prestito per un mio negozio.

È veramente assurdo, soprattutto se si considera che l’Inps toglie il sussidio legato alla malattia perché ti considera guarita, e sono tante le donne che mi scrivono su questo tema, mentre su altri piani è come se rimanessi sempre segnata: non si hanno gli stessi diritti di chi non si è ammalato.

Mi hanno detto che sarà difficile arrivarci, le liste di attesa sono lunghe e noi ex malati siamo gli ultimi della fila.