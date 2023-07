Il nuovo regno degli ex tronisti di Uomini e Donne è OnlyFans: ecco la new entry

Dopo Uomini e Donne il nuovo regno degli ex tronisti è OnlyFans. Tra le ultime new entry c’è anche Giulio Raselli, arrivato nel dating show da corteggiatore per poi conquistare la sedia rossa scegliendo Giulia D’Urso.

Il nuovo regno degli ex tronisti di Uomini e Donne è OnlyFans

Lucas Peracchi è stato tra i primi ex tronisti di Uomini e Donne a sbarcare su OnlyFans. Successivamente sono arrivati anche Alessio Lo Passo, Mariano Catanzaro, Matteo Fioravanti e Joele Milan.

Adesso tocca a Giulio Raselli, che sicuramente gli estimatori del programma di Queen Mary non avranno dimenticato (l’ex tronista ha partecipato pure a Temptation Island).

“Non pensavo facesse per me e di non aprirlo nella vita, le cose cambiano. Clicca e divertiti”, ha scritto Giulio linkando il suo profilo OnlyFans.

Cosa ne pensate?

