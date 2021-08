Ex tronista di Uomini e Donne “punge” Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: “Non mi pare una da prendere come esempio!” – VIDEO

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sapere agli estimatori cosa ne pensa di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip e il suo parere, così come potrete vedere nel video in apertura, pare non essere positivo.

Samantha Curcio “punge” Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip

Cosa ne penso di Sophie Codegoni al GF Vip? E’ da un po’ che mi fate questa domanda, in tantissimi me l’avete chiesto. Mi piace prendere delle posizioni e schierarmi e dire la mia. Partendo dal presupposto che parlo in base a quel poco che ho visto di lei, perchè non l’ho mai seguita. Ho visto qualcosa in giro sul web, qualche sua intervista su vari siti e non mi sembra una 19enne che spicchi chissà per quale dote particolare. Sicuramente gli autori avranno avuto modo di conoscerla meglio e ci sarà un motivo di questa scelta, forse lo scopriremo nella Casa.

E per quanto riguarda la rottura con Matteo Ranieri, l’ex tronista ha trovato l’avvertimento di Sophie Codegoni “too much”:

Certo è parlare della rottura con Matteo dopo otto mesi in tv, non lascia pensare chissà quali argomenti possa avere. Ha comunque diciannove anni. Si è comunque un po’ omologata da un punto di vista estetico. Poi può essere definita bella, non bella, quello è estremamente soggettivo. Non trovo carino tirare in ballo Matteo, dicendo poi nella casa lo dirò. Magari ci sconvolge tutti. Ad oggi non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio per qualche motivo specifico.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, secondo me, non avrà vie di mezzo: o spaccherà fin dalle prime battute oppure sarà un clamoroso buco nell’acqua che durerà un paio di settimane.

