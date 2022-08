Non c’è pace per Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, l’ex Capitano della Roma è stato beccato dai paparazzi mentre si reca a casa di Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.

Le immagini di Francesco Totti che va a trovare la sua nuova fiamma Noemi Bocchi in vacanza al Circeo, dopo giorni di appostamenti e false piste. Le fotografie mostrano l’ex capitano della Roma il 19 agosto sera a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un amico (sono le 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto, come si vede dalle immagini, è lo stesso in cui Noemi, qualche giorno prima, aveva parcheggiato.

Ad intervenire sul gossip ci ha pensato anche Alex Nuccetelli tra le pagine di Novella 2000:

Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo.

Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato.