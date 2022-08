Noemi Bocchi, Francesco Totti, Ilary Blasi e… Cristiano Iovino. Sono questi i nomi protagonisti del bollente gossip dell’estate 2022. Finora si era parlato solo del presunto triangolo al quale però di recente si è inserito anche un quarto uomo, Iovino, personal trainer il quale, secondo il Corriere della Sera, avrebbe stregato la conduttrice Mediaset. Intanto sempre secondo il noto quotidiano (che ha preso a cuore il gossip del momento), la presunta nuova fiamma di Totti sarebbe in dolce attesa. Ma qual è la verità?

A tornare sull’argomento in merito al quale ogni giorno si rincorrono le varie indiscrezioni, è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che nell’ultimo numero ha svelato la verità sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi. La donna starebbe trascorrendo le sue vacanze estive a pochi chilometri da Sabaudia, dove soggiorna Totti nella sua casa di famiglia, insieme ai tre figli.

Mentre la Bocchi viene paparazzata con i figli, sarebbe emerso il gossip sulla presunta gravidanza (senza pancino sospetto), ma a fare chiarezza ci pensa Chi che nell’ultimo numero scrive:

È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala.