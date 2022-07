Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale a pochi metri di distanza. Questo è lo scoop di Dagospia e il settimanale Oggi che fornisce foto e dettagli precisi aggiungendo nuovi elementi al gossip più croccante dell’estate italiana.

È Noemi Bocchi. Pochi secondi ma basta uno screenshot al momento giusto per riconoscerla. Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di “montaggio” al video?

Dopo la precisa ricostruzione di Giuseppe Candela, arriva anche l’articolo di Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi:

Totti, sua moglie e la Bocchi erano tutti assieme, seppur a tavoli diversi, a La Villa, un locale di proprietà di quell’Andrea Battistini che nel 2020 partecipò a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti.

Ecco, il 23 ottobre era proprio il compleanno di Anna e gli ospiti d’onore erano i Totti. Noemi era seduta al tavolo di fronte, e non si è mai avvicinata alla coppia. Il tutto sotto lo sguardo vigile del famoso pr delle serate romane Alex Nuccetelli, grande amico di Totti (gli presentò Ilary) e, dicono, anche di Noemi.

Due le domande: Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? Oppure Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary? Intanto, la Blasi dopo la “fuga” in Tanzania è tornata in Italia e si è trasferita nella casa di Sabaudia, sul litorale laziale. Per la prima volta in vent’anni senza il Capitano. L’ha “documentato” su Instagram, come tutto ultimamente: notano i fan che non è mai stata tanto attiva sui social come adesso.