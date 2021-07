Stefania Orlando nella bufera per una battuta su Instagram. Tommaso Zorzi in queste ore ha unfollowato Francesco Oppini dopo gli ultimi scivoloni social dei amici stretti (comprese le frecciatine menzionando il fandom).

“Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno”, ha affermato Stefania Orlando godendosi un po’ di relax con il marito Simone Gianlorenzi.

Successivamente, sommersa dalle critiche è intervenuta:

Leggo qua e là tweet, commenti, situazioni. Volevo dirvi che a me di quello che sta succedendo non interessa. Quindi non mi mettete in mezzo a situazioni di cui io non faccio parte. Non facciamo congetture strane.