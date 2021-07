Tommaso Zorzi ha deciso di chiudere la sua amicizia con Francesco Oppini dopo il Grande Fratello Vip ed i recenti scivoloni degli amici del figlio di Alba Parietti.

Tommaso Zorzi chiude l’amicizia con Francesco Oppini?

Non so cosa sia successo in privato tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ma che le cose non andassero bene da un po’ si era accorto chiunque.

Aggiungo anche che personalmente ho una mia teoria su Oppini ma, al momento, vorrei tenerla per me.

Proprio stanotte Tommy ha risposto ad alcuni tweet che i proprietari dei profili hanno reso privati ma si intuisce una chiara presa di posizione nei confronti della sua amicizia con Francesco.

Del resto, Tommy combatte contro l’omofobia praticamente da sempre e vedere un amico di un tuo caro amico pronunciare la “f word” con tanto di risatine generali, non è esattamente il massimo della vita.

La fine di un’amicizia è sempre una brutta cosa ma se Tommaso Zorzi ritiene opportuno farlo un motivo ci sarà. Di contro, mi permetto di aggiungere che le persone che frequenti, in un certo modo, tracciano anche i contorni della tua personalità.

Non è stato Oppini a pronunciare la “F Word” ma il fatto che coloro che gli stanno accanto la dicano serenamente scoppiando a ridere, evidenzia determinati atteggiamenti di un gruppo che avrebbe bisogno di comprendere delle basi fondamentali.

Voi cosa ne pensate?

Don’t fuck with me fellas pic.twitter.com/hN8p7bsAFD — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Ma gli ha tolto anche il follow😳 #tzvip il cinema post gf continua su tutti i fronti. Un abbraccio comunque alle zorpe, so cosa state provando — Aggiungi il tuo nome (@ZazuFra) July 28, 2021