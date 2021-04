Ieri la terza puntata de Il Punto Z con Tommaso Zorzi si è aperta con una frecciatina a Barbara d’Urso che, nel corso di Domenica Live, come scritto da noi di Blog Tivvù per primi, si è dimenticata di citarlo. Pronta la replica di “fuoco”, forse l’unica parte veramente croccante di uno show fin troppo lento e un po’ noiosetto.

Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha saputo che stavano per pronunciare il mio nome ha prontamente risposto che non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente di proposito. – ha fatto sapere Tommaso Zorzi leggendo il gobbo – Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te.

Quindi partendo proprio da Barbara d’Urso ecco che vi presento l’ospite di questa nuova e terza puntata de Il Punto Z. Lui avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live ospite, appunto, da Barbara d’Urso, e invece lo abbiamo preso prima noi di lei e per questo ringraziamo la d’Urso.