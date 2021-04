Quando Tommaso Zorzi era dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso dai suoi salotti televisivi mandava in onda le sue imitazioni e si dichiarava pazza di lui. Poi, una volta fuori, il rampollo milanese ha fatto una scrematura, rinunciando alla sua ospitata e, improvvisamente, diviene “innominabile”.

Oggi pomeriggio nel corso di Domenica Live, invece, Akash Kumar ha provato a nominarlo: “Ho fatto pace con Tommaso…”, ma Barbara d’Urso ha cercato di tagliare corto dicendo che la cosa non le interessava.

La stessa cosa accade da anni con Belen Rodriguez, da lei mai più citata se non in una occasione nelle vesti di: “ex fidanzata di Fabrizio Corona…”.

Tutto questo perché Tommaso Zorzi ha deciso di non andare ospite da lei? A quanto pare… proprio l’opinionista de L’isola dei Famosi, aveva precisato, tra le pagine de IlGiornale, per quale motivo aveva detto di “no” a Barbara d’Urso:

A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola.