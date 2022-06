Tommaso Zorzi, ospite in Radio da Maurizio Costanzo, ha svelato di essere pronto a tornare dallo psicologo dopo aver affrontato il delicato quanto attuale argomento legato alla salute mentale (citando Stefano de Martino che ne ha parlato di recente).

Zorzi ha svelato che, dalla prossima settimana, tornerà ancora dal suo psicologo:

Riconoscere di avere un problema è l’unico modo per curarlo. Anzi, bisognerebbe incentivare le persone a essere più autoanalitiche e a rendersi conto di quando c’è più bisogno. Io sono stato molte volte dallo psicologo, poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo. Deve essere uno strumento che uno usa, non una vergogna. La salute fisica di una persona va considerata non solo dal fatto che abbia un bel fisico in costume da bagno, ma dal fatto che curi il suo corpo e il suo cervello.