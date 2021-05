Tommaso Zorzi è stato eletto personaggio rivelazione dell’anno dagli amici di TV Talk andati in onda oggi su Rai3 con l’ultimo appuntamento della stagione condotto da Massimo Bernardini. Mentre i giornalisti hanno dato la loro preferenza a Valerio Lundini, il popolo social ha dato il suo voto all’influencer.

Tommaso Zorzi ha mandato un messaggio a TV Talk mentre stava registrando Il Punto Z che verrà trasmesso in streaming fino al’8 di giugno:

Successivamente Zorzi ha condiviso un post (tramite l’account del suo autore Gabriele Parpiglia) ringraziando il programma e tirando le somme per questa stagione televisiva:

Sono felice. Ringrazio Tv Talk. Ringrazio chiunque mi abbia votato e chiunque creda in me oggi e spero lo farà anche domani. E’ stato un anno che sembra “non finire mai”. Ma sono

contento. Dopo il Grande Fratello Vip avevo deciso di fermarmi.

Poi Mediaset mi ha dato l’opportunità di misurarmi su più campi per farmi crescere. Ringrazio Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo e l’editore che hanno creduto in me. Il mio futuro? Oggi si chiama lsola dei famosi. Aspettiamo la

finalissima.

Poi ci sarà tempo di sedermi e pensare perché, ancora, non ho “mai” avuto il tempo di farlo. Al momento ho rifiutato con serenità progetti importantissimi perché come ho già detto una carriera si costruisce principalmente con i

no costruttivi e non con i sì dettati dall’onda dell’entusiasmo.

Quando arriveranno nuove risposte e nuovi “si” ufficiali mi auguro che… saranno bellissimi. E poi solo chi fa, sbaglia. lo sono nato per il “fare”.