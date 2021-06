Giovanni Ciacci nel corso dell’ultima puntata di “Ogni Mattina” ha fatto un annuncio choc affermando di voler lasciare la televisione. A poche ore di distanza dalla notizia rimbalzata in rete, Tommaso Zorzi si è divertito a “sfott*re” bonariamente l’esperto di moda.

Tommaso Zorzi e lo sfottò a Giovanni Ciacci che lascia la TV

E’ un vero peccato che lasci la TV, è un vero peccato. Sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. – ironizza Zorzi – Noi dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo… ti prego fallo per noi non te ne andare, ti prego… da un ultimo annetto. Ragazzi non è un’esercitazione Ciacci molla la tv, giuro. Giovanni Ciacci se ne va, basta… non lo vedremo più, ma vi rendere conto?

Poi simulando una telefonata al Presidente del Consiglio, Tommaso Zorzi prosegue:

Pronto, parlo con la segreteria della presidenza del Consiglio? SAlve sono Zorzi! Bene, lei? Bene… baci al pupo. Senta, mi passa Marione? Dottor Draghi, salve! No ma ha letto di Ciacci? Faccia qualcosa… no ma lo inserisca nella agende tra le cose da fare immediatamente non possiamo vivere.

L’esilarante VIDEO vi aspetta in apertura del nostro articolo.

L’annuncio di Ciacci

Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi lascio la televisione, basta… mi sono rotto. Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete ma più in televisione, giuro. E’ la verità, nessuno mi crede, sono giorni che lo dico. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte… mi sono rotto: fare questo lavoro è un inferno, non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate, non so… qualcosa di diverso! No ti devi preoccupare. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario, straordinario: dopo aver fatto per nove anni Sanremo deve essere qualcosa di più grande del Festival.