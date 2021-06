Giovanni Ciacci in perfetta modalità “choc”, ha deciso di lasciare la televisione. L’esperto di moda e gossip ha fatto il suo annuncio durante l’ultima puntata di “Ogni mattina” andata in onda su TV8.

No ti devi preoccupare. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario, straordinario: dopo aver fatto per nove anni Sanremo deve essere qualcosa di più grande del Festival.

Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte… mi sono rotto: fare questo lavoro è un inferno, non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate, non so… qualcosa di diverso!

Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi lascio la televisione, basta… mi sono rotto. Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete ma più in televisione, giuro. E’ la verità, nessuno mi crede, sono giorni che lo dico.

Giovanni manterrà la parola oppure cambierà idea?

Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Ammetto che sono travolta dalle emozioni, però vorrei condividere con voi ciò che questa esperienza ha rappresentato per me. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case.

Era giugno dell’anno scorso e fra l’altro era un momento molto particolare del nostro paese, l’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento. Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice, vero, autentico, a volte anche scomodo, ma sempre rispettoso.

Ho scelto di raccontare le persone oltre le storie, perché questa è la mia cifra, questa sono io, ma soprattutto questa è la forza della squadra di Ogni Mattina, una squadra che è stata coesa, fatta di grandissimi professionisti, che mi hanno saputo capire, valorizzare e che hanno lavorato con grande passione fino all’ultimo momento, fino all’ultimo istante.

L’obiettivo era quello di creare un prodotto educato, fuori dagli schemi della tv trash, e non abbiamo mai esitato a scegliere la qualità per portarla nelle vostre case. È stato un programma inclusivo e vi lasciamo con l’augurio che ci qualcuno che prossimamente abbia la voglia e il coraggio di ripartire da qui, da quello che abbiamo seminato.