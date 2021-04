Dopo un paio di giorni di detox digitale, Tommaso Zorzi è tornato online più in forma che mai al fianco del suo amico Francesco Oppini. L’opinionista de L’Isola dei Famosi, ha anche svelato che presto li rivedremo insieme in TV.

Tommaso e Francesco prenderanno parte insieme alla prossima registrazione de Il Maurizio Costanzo Show che andrà in onda questo mercoledì in seconda serata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Il rampollo milanese è ormai ospite fisso mentre per Francesco Oppini sarà la prima partecipazione dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip.

Proprio il figlio di Alba Parietti, nel corso di una diretta con Casa Chi, aveva pubblicamente ringraziato Costanzo per i complimenti che gli aveva fatto:

Anzi, approfitto di voi… posso ringraziare Maurizio Costanzo per le parole che ha usato su di me? Non l’ho mai fatto. E’ stato gentilissimo ed ha detto delle cose bellissime nei miei confronti ed anche su Tommaso. Quando sarà possibile e mi inviterà ci andrò molto volentieri ma non chiamatemi per Temptation Island, non ci vengo! Mia madre si occupa dei miei contratti televisivi, non è la mia agente.