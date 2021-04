Dayane Mello intervistata su SuperGuidaTV ha svelato di essere in ottimi rapporti d’amicizia con Rosalinda Cannavò, dopo gli ultimi accadimenti nel corso delle battute finali del Grande Fratello Vip.

Durante l’intervista la modella brasiliana ha parlato anche di Tommaso Zorzi e il suo nuovo ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, in coppia con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

L’intervista si apre con l’attuale pensiero nei confronti di Rosalinda:

Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto. Ciò che mi piace di lei è la sua forza travolgente, capace di riuscire a vedere il lato positivo in ogni momento. Come in ogni amicizia possono esserci delle divergenze. Anche oggi, al di fuori della Casa continuo a provare un profondo rispetto ed affetto per Rosalinda.