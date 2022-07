Dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti, stanca di essere definita una “raccomandata”, sulla delicata questione legata al pregiudizio è intervenuto anche Tommaso Zorzi, suo migliore amico che la conosce dai tempi della scuola.

“Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità”, ha esordito Aurora Ramazzotti su Instagram.

La giovane conduttrice ha precisato:

Ma sono cresciuta nel pregiudizio e dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia. Tanto che ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe portato con sé proprio per riscattarmi. Per farmi vedere per chi sono veramente e non per il pregiudizio di m***a che ho stampato sulla testa come una croce per sempre. Purtroppo solo che ho peggiorato la situazione.

Perché quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba per forza accettare il rovescio della medaglia che è il fatto di non piacere a tutti. Ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo.