Tommaso Zorzi, in vacanza in Sardegna, ha deciso di pensare agli imminenti progetti lavorativi menzionando proprio Drag Race Italia in partenza a settembre su Discovery+.

La decisione di Tommaso Zorzi dopo le ultime polemiche

E mentre si mostra agli estimatori svelando la sua precisa decisione, anche la mancanza di Tommaso Stanzani si sta facendo sentire. L’ex ballerino di Amici 20 è in giro per l’Italia con alcuni spettacoli e stage ma i due ragazzi si mandano dei messaggi social molto delicati e apprezzati dai fan.

“Finalmente sono riuscito a staccare. – ha scritto Tommy su Instagram – a settembre mi aspetta una nuova avventura, Drag Race Italia, e voglio arrivarci carico al massimo”.

Il fatto che tu stia riuscendo a staccare per me è tutto ciò che conta.

E l’accortezza nel farcelo sapere ti rende speciale.

Successivamente Zorzi ha condiviso un tweet che menziona anche il suo fidanzato (perché se è vero che Tommy vuole pensare a se stesso, sente viva l’esigenza di avere al suo fianco il talentuoso Stanzani):

Quest’anno è cominciato con me che adoravo Tommaso. Poi ho adorato l’altro Tommaso. A un certo punto anche Tommaso ha iniziato ad adorare l’altro Tommaso. A quel punto l’altro Tommaso ha preso ad adorare Tommaso e io ho adorato Tommaso che adorava Tommaso. Che fatica!

A questo punto, secondo me, le cose da fare sarebbero urgentemente un paio: far ricongiungere questi due patatoni al più presto e tagliare i “rami secchi”: siamo tutti d’accordo?