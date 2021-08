Dopo l’intervento di Alba Parietti anche Francesco Oppini rompe il silenzio sulla fine dell’amicizia con Tommaso Zorzi, tirando in ballo un video che gira su internet da alcuni giorni.

Oppini rompe il silenzio dopo la frattura con Tommaso Zorzi

Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione.

Quando Francesco scrive che negli anni il nostro linguaggio si è evoluto ha ragione, nessuno può negarlo.

Il punto, secondo me, è un altro nonostante blog e siti abbiano scritto: “ecco il video che ha fatto arrabbiare Tommaso Zorzi”.

Credo che Tommaso non si sia di certo arrabbiato per questi video, anche perché sono venuti fuori dopo le sue prese di posizione su Twitter rispondendo ad un amico di Oppini.

Zorzi non ha gradito il famoso video di una diretta Instagram (e questo contenuto è attuale e non fa riferimento ad 8 anni fa come ha evidenziato Oppini nel suo intervento social) dove un amico di Francesco (con lui e fidanzata presenti) spara a caso la “F Word” ricevendo in cambio risate e goliardia.

E’ troppo facile dire di essere contro le discriminazioni ed a favore del DDL Zan se alla prima battuta scivolosa “affoghi” nell’acqua torbida in cui hai probabilmente nuotato ancor prima di entrare al Grande Fratello Vip.

Personalmente volevo tenere la mia opinione su Oppini per me, giusto per non creare fraintendimenti, ma una cosa mi sento di dirla.

Francesco – secondo me – si è sentito lusingato dalle attenzioni di Tommaso quando si trovavano entrambi dentro la Casa del GF Vip.

Da narcisista ci ha “sguazzato” dentro portandosi a casa i complimenti e le attenzioni, a prescindere dalla persona che gliele stava regalando in quel momento.

Oppini, a mio parere, stava solo ringalluzzendo il suo ego non curandosi appieno del contorno che, di lì a poco, sarebbe divenuto fondamentale.

Ecco perché, nella maggior parte dei casi, si imbatteva in terreni scivolosi e sconnessi anche dentro la Casa, litigando spesso con Tommaso Zorzi che lo reputava (almeno all’inizio) particolarmente ambiguo.

Spero comunque che Francesco e Tommaso possano avere anche un confronto privato che, nel bene o nel male, possa essere chiarificatore.