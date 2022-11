Tommaso Zorzi si è circonciso, ecco come sta dopo l’operazione – VIDEO

Tommaso Zorzi si è circonciso. Il conduttore, attualmente in ospedale dopo l’intervento, ha portato i follower con sé anche in questa nuova “avventura” dedicata alla sua salute.

Novità in casa Zorzi. Ho appena fatto un appuntamento con il dottore e con molta probabilità, se non settimana prossima quella dopo, mi devo operare. – ha svelato Tommaso in questi giorni – Niente di grave, nel senso che mi devo circoncidere. Però è pur sempre un’operazione. Più che altro è il post che sarà un attimo fastidioso. Nel senso che il dottore mi ha detto che il mese dopo è il mese di guarigione… A parte che non puoi avere nessun tipo di rapporto, neanche con te stesso. È doloroso anche nel caso in cui ti venisse un’erezione.

Tommy, a tal proposito, aveva ironizzato:

Ho deciso che tappezzerò casa mia di foto di mia madre così… Quando mi viene lo stimolo guardo una foto. Sono indeciso se foto di mia madre, parenti in generale, o tipo dei santi. Padre Pio, Santa Lucia, San Gennaro… Non lo so, però qualcosa faccio.

Stamattina Zorzi è stato ricoverato in ospedale e dopo poche ore ha aggiornato i follower (ma – come di consueto – non sono mancate le polemiche):

I vantaggi della circoncisione

I vantaggi della circoncisione sono innumerevoli (e tutti riconducibili alla salute): “Si riduce il rischio di trasmissione del virus HIV e anche di numerose infezioni batteriche e virali. Si riduce anche l’incidenza di tumore al pene. Si risolvono problematiche come fimosi, parafimosi e balaniti. Risultano ridotti i tassi di infezione alle vie urinarie” (Fonte: Dr. Francesco De Luca, Chirurgo Uro-Andrologo).