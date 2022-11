Tommaso Zorzi si espone molto ma della sua vita privata – giustamente – è sempre stato molto geloso. Dopo aver chiuso la storia con Tommaso Stanzani (sono rimasti in ottimi rapporti) il conduttore è finito (suo malgrado) nello spietato vortice del gossip.

La reazione di Tommaso Zorzi al gossip sul nuovo flirt

Dapprima è girato un video di Tommaso mentre baciava un ragazzo in discoteca e poi alcune clip social in atteggiamenti confidenziali con tale Walter.

Da Deianira Marzano alla pagina Instagram the pipol gossip, la notizia è rimbalzata online arrivando anche alle orecchie del diretto interessato che ha risposto in maniera perfetta facendo dell’ironia:

VIDEO | “Per quanto tempo ancora devo vedere queste cose quando mi sono fatto i c*zzi miei? Perché io devo avere rotture di c*zzo? Sono veramente stufo.” 🤦🏼‍♀️ #tzvip pic.twitter.com/owSzgRGQbM — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) November 13, 2022

Personalmente penso che il gossip debba riportare queste notizie, ci mancherebbe. Mi augurerei sempre che, i massimi “esponenti” del settore, lo facessero in maniera pulita e disinteressata ma, almeno qui da noi in Italia, questa cosa non accadrà mai.

Dietro la cronaca rosa, argomento leggero e divertente per natura, si nascondono sempre litigi, ripicche, livore e comportamenti torbidi e fumosi… che grosso peccato.

(Fiere, da blog libero quale siamo, di non avere alcun padrone).