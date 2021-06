Cosa hanno in comune Tommaso Zorzi e Awed, parla ex naufraga: largo ai giovani in tv!

E’ tempo di vacanza per gli amanti dei reality dopo una stagione intensa che ha visto trionfare Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e Awed all’Isola dei Famosi. Mentre si scaldano i motori in vista della prossima stagione tv, una delle ex naufraghe dell’ultima Isola 2021 ha compiuto una riflessione proprio sui due giovani talenti.

Ex naufraga, cosa hanno in comune Tommaso Zorzi e Awed

A parlare tra le pagine del settimanale Voi, come riferisce LaNostraTv.it è stata l’attrice Angela Melillo, reduce da un’intensa esperienza in Honduras nei panni di naufraga dell’Isola dei Famosi 2021.

Sebbene sia arrivata ad un passo dalla finale, Angela si è detta più che soddisfatta del suo percorso ed ha commentato la vittoria di Awed:

Le vittorie di Tommaso Zorzi al Grande Fratello e di Awed a L’Isola dei Famosi sono la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti.

Un bel messaggio che evidenzia come sia proprio il periodo fortunato per i giovani in tv, tra Zorzi, Awed e Giulia De Lellis, solo per citare alcuni nomi.

Tornando alla Melillo, l’ex naufraga ha ammesso di non voler rifare un nuovo reality, commentando in merito:

Ho promesso a mia figlia e al mio compagno che mi dedicherò ad altro. Se poi nei reality mi vorranno chiamare come opinionista valuterò. Al momento mi piacerebbe fare uno show televisivo importante.