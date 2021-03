Tommaso Zorzi, tutti gli appuntamenti in Tv per la prossima settimana: non solo Isola!

Tommaso Zorzi si è preso un weekend di meritato riposo ma già dalle prossime ore sarà chiamato nuovamente a vivere una nuova settimana fittissima di impegni. Il vincitore del GF Vip ed ora opinionista dell’Isola dei Famosi è sempre più ricercato in Tv anche se lo stesso ha fatto sapere che ha dovuto anche dire di “no” a qualche trasmissione e fare una cernita.

Tommaso Zorzi: dove e quando lo vedremo in Tv

L’ascesa televisiva di Tommaso Zorzi continua senza sosta. L’attuale opinionista dell’Isola nelle passate ore ha fatto sapere attraverso i suoi social quali sono gli impegni in agenda per la prossima settimana. Ed a quanto pare saranno decisamente numerosi.

Vi ho voluti lasciare in pace in questo weekend volutamente perché tra un po’ vi esco anche dalle orecchie. Però colgo l’occasione se vi va di darvi il planning di questa settimana: lunedì Isola, martedì registrazione del Costanzo, mercoledì Costanzo, giovedì Isola e registrazione di Verissimo, venerdì il mio compleanno, sabato va in onda Verissimo.

Zorzi ha anche fatto sapere che in realtà la sua partecipazione al rotocalco condotto nel pomeriggio di sabato su Canale 5 da Silvia Toffanin l’avrebbe appresa proprio dai suoi follower attraverso i social.

Insomma, anche per la prossima settimana i fan di Tommaso potranno godere della presenza del proprio beniamino in tv ed al tempo stesso la tv italiana potrà godere degli importanti risultati in termini di ascolti come dimostrato finora ad ogni presenza dell’influencer.