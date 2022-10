Tommaso Zorzi, intervistato dal buon Andrea Conti per FanPage, ha parlato anche del Grande Fratello Vip, commentando il “caso” Bellavia ed esprimendo il suo parere sull’amicizia che lega Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, confrontandola con la forte intesa che si era creata tra lui e Francesco Oppini durante la sua edizione.

Quest’anno al GF Vip ha tenuto banco il caso di Marco Bellavia e l’importante tema della salute mentale. Cosa avrebbe fatto Tommaso Zorzi in quel particolare contesto?

Col senno di poi siamo tutti bravi a dire che sarei stato lì il primo ad aiutarlo. Probabilmente lo avrei fatto perché sono sensibile al tema e anche io al Grande Fratello ho sofferto di ansia, empatizzo con chi ha questo tipo di bisogno e si sente solo. È difficile però pensare che le persone in generale abbiano gli strumenti per gestire una situazione del genere.

C’è chi ha paragonato il rapporto di Alberto e Edoardo al suo con Francesco Oppini:

Se sono d’accordo? No. È totalmente diverso. La mia cotta per Oppini è durata molto più tempo ed è stata molto più pudica, l’ho tenuta per me ed è stata più sofferta. Loro sono più fortunati perché la vivono in maniera leggera, io mi torcevo dal dolore nella solitudine della camera, ero più teatrale.