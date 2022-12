Tommaso Stanzani, attualmente impegnato con Viva Rai2, è andato in scena (insieme ad altri volti noti) all’Auditorium della Conciliazione di Roma con lo spettacolo Bulli Stop-Christmas Show per sensibilizzare sul tema del bullismo.

Tommaso Stanzani svela perché si è allontanato dai social

Raggiunto dai colleghi di SuperGuidaTV, ha svelato per quale motivo ha deciso di stare lontano dai social e utilizzarli solamente come un mezzo per aggiornare i follower in merito ai progetti di lavoro:

Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male. Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza. Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna. A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana.

Stanzani ha anche commentato il suo rapporto con Fiorello:

Mi sto trovando benissimo. E’ molto divertente. Il programma è partito alla grande e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Mi piace ballare e sono felice.

E per quanto riguarda Amici 22, svela di tifare per Maddalena:

Non sto seguendo molto l’edizione per i vari impegni. Ad Amici non posso che tifare per Maddalena che è la mia sorellina. A prescindere dai risultati l’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico. Mi auguro che rimanga dentro il più a lungo possibile perché se lo merita tanto.