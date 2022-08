“Flor De Luna” è il nuovo singolo di Tommaso Stanzani dopo il successo di Origami, brano dolce e incisivo dedicato al suo fidanzato Tommaso Zorzi. L’ex ballerino di Amici, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, ha parlato del suo lavoro, della sua relazione ed ha smentito un retroscena sul Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip? In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality.

So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza.