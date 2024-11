Tomas Talin, chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Tomas Talin, chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci: “16 anni più giovane”

Altro che ritorno di fiamma con Flavio Briatore: il cuore di Elisabetta Gregoraci ora batte per un giovane rampollo. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, la conduttrice calabrese starebbe frequentando Tomas Talin, un giovane di 28 anni, figlio di Fabio Talin, noto imprenditore del settore immobiliare a Sankt Moritz.

La relazione tra Elisabetta, 44 anni, e Tomas è fresca, ma già sotto i riflettori. I due, stando al settimanale, sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi durante alcune serate mondane milanesi, tra cui al celebre Armani Privé. Nonostante l’assenza di foto compromettenti, Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia durante una passeggiata per le vie dello shopping a Milano, segno di una frequentazione ormai evidente.

Tomas non è un volto sconosciuto nel mondo del business e del lusso. Oltre ad essere il figlio di uno degli uomini più influenti nel real estate di Sankt Moritz, la sua famiglia possiede una società che si occupa di imballaggi e cura dei bagagli nei principali aeroporti internazionali. Chi Magazine lo descrive come un “ragazzo affascinante, che sembra uscito da un cartellone pubblicitario di abiti invernali”.

Fine dell’amore con Giulio Fratini e i rumor su Briatore

La storia tra Elisabetta e Giulio Fratini si è conclusa mesi fa, lasciando spazio a nuovi gossip. Recentemente, si era parlato di possibili seconde nozze con Flavio Briatore, voci prontamente smentite sia dalla showgirl che dal noto imprenditore. Elisabetta e Flavio, pur essendo rimasti in ottimi rapporti per amore del figlio Nathan Falco, non hanno mai considerato un ritorno di coppia.

Una storia che parte dall’estate

Secondo i ben informati, Elisabetta e Tomas avrebbero avuto il loro primo incontro durante l’estate, al celebre locale Twiga, di proprietà proprio di Flavio Briatore. Da allora, i due sarebbero stati travolti dalla passione, trasformando le serate milanesi in un’occasione per vivere il loro amore lontano da occhi indiscreti.