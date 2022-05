Tina Cipollari, dopo alcuni giorni di assenza, torna a Uomini e Donne: per quale motivo l’opinionista più amata dagli italiani non è comparsa negli studi Elios di Roma per alcune puntate? FanPage ha svelato il motivo.

Ecco perché Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne

Stando ad informazioni ricevute da fonti vicine a Mediaset, l’opinionista non ha partecipato a due registrazioni a causa di impegni personali. Considerando che ogni registrazione di Uomini e Donne include più di una puntata, ecco spiegato il motivo per cui l’assenza della Cipollari sembra essere prolungata nel tempo e quindi, in termini televisivi, la sua sedia appare vuota per più appuntamenti consecutivi. Si tratta di un forfait momentaneo, dal momento che Tina è pronta a riprendere posizione e commentare con la sua sagacia tutto ciò che accade tra le coppie.

Nella puntata di oggi Tina Cipollari, per la gioia dei fan, è tornata al suo posto.

Io confido nella presenza di Tina oggi #uominiedonne pic.twitter.com/3IGWlAcUZ2 — ALESSÀ SII GENTILE (@ValeryRk19) May 26, 2022

Sentendo PROFONDAMENTE la mancanza di Tina proprio in questa puntata. Lei avrebbe zittito Riccardo con due parole #uominiedonne pic.twitter.com/E5zgwdaZ63 — Isabella Benanti (@isabenanti) May 24, 2022

L’ASSENZA DI TINA È PESANTISSIMA #uominiedonne — Name can’t be blank (@cldxxi) May 25, 2022