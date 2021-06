“Ti immagino nuda”, le lettere inedite di Franco Califano ad un’ex gieffina

L’ex gieffina dell’ultima edizione del GF Vip, la Contessa Patrizia De Blanck, tra le pagine del settimanale Oggi ha raccontato la sua storia d’amore con il compianto Franco Califano, scomparso nel 2013. A quanto pare, quello tra la De Blanck ed il cantante fu molto più di una semplice avventura, come ha spiegato la stessa Contessa.

Cosa c’è stato davvero tra Patrizia De Blanck e Franco Califano? A raccontarlo a distanza di diversi anni è stata la stessa ex gieffina che al settimanale Oggi ha raccontato:

Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore. Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo.

La Contessa non ha però svelato per quanto tempo sarebbe durata la loro relazione. A dimostrazione del loro forte legame, l’esistenza di alcune lettere scritte proprio da Califano e nelle quali il cantante scriveva:

Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco.