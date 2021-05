Patrizia De Blanck ha difeso un amico gay dagli squallidi insulti di un omofobo allontanandolo a colpi di ombrello. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la vicenda intervistata da Affari Italiani.

La Contessa de Blanck sta andando, la mattina di domenica 2 maggio, al supermercato nel quartiere Fleming di Roma in compagnia del suo amico influencer e opinionista Lorenzo Castelluccio.

Ad un certo punto un uomo sulla cinquantina ha incominciato ad offendere il ragazzo: “Ma come ti vesti froc*o di merd*…”. A questo punto, di fronte all’aggressione verbale, Patrizia ha replicato sferrando una ombrellata all’omofobo:

Sono stanca di questi omuncoli frustrati e repressi. Si permettono di giudicare e offendere, ancora oggi nel 2021, una persona soltanto perché veste in modo colorato e non in nero, blu o grigio. È l’ora di farla finita perché i tempi e la società sono cambiati.

Per questo motivo ho voluto rendere noto l’accaduto. Dopo la mia ombrellata quell’uomo è fuggito come una bambina terrorizzata dal lupo cattivo. Il classico vigliacco che prima lancia il sasso e poi, quando vede una reazione che non si aspettava da parte di una donna, scappa a gambe levate.

Ringrazi il cielo che ho un problema all’anca altrimenti lo avrei inseguito per dargliene altre. Non è possibile che in Italia ancora oggi si possa essere giudicati e quindi scherniti e discriminati per il modo di vestirsi come accade spesso anche alle ragazze in minigonna e tacchi alti.

Ma dove viviamo? Siamo in uno stato libero dove chiunque può vestirsi come vuole e non dovrebbe per questo preoccuparsi di essere schernito da qualcun altro. Episodi di intolleranza e di discriminazione sempre più frequenti.

Sono in prima linea nella lotta contro tutte le discriminazioni. Non ne faccio una ragione politica perché non mi interessa, ma di principio e di diritto a potersi esprimere come uno vuole e a poter vivere la propria vita o la propria sessualità come meglio preferisce.