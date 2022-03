Dopo Delia Duran e Lulù Selassié, chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo ufficialmente tra poche ore, in occasione della nuova puntata del reality di Alfonso Signorini, in onda con la terzultima puntata nella prima serata di oggi 7 marzo.

Terzo finalista Grande Fratello Vip svelato nella puntata del 7 marzo

Secondo le anticipazioni del GF Vip, questa sera tra confronti e una nuova doppia eliminazione non mancherà per i Vipponi ancora in Casa una certezza: sarà proclamato il terzo finalista della sesta edizione.

C’è grande attesa per il nome del concorrente che andrà ad aggiungersi alle prime due finaliste. C’è chi, infatti, sostiene (ed auspica) in una finale tutta al femminile, e proprio questa sera scopriremo se la previsione sarà confermata o prontamente smentita.

Al momento possiamo farci un’idea dei restanti finalisti dando uno sguardo al sondaggio ospitato sul portale Grande Fratello Forum che ad oggi ha raccolto oltre 4000 preferenze rispetto alla rosa dei primi cinque finalisti.

Escludendo Lulù Selassié, già finalista e terza secondo il sondaggio con oltre il 15% delle preferenze, al primo posto si piazza Soleil Sorge scelta da quasi il 18% dei voti espressi come candidata finalista, seguita da Miriana Trevisan al 15%. Chi la spunterà? Alle spalle di Lulù si piazza la sorella Jessica e poi il primo uomo della top 5, Barù.