Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si stanno godendo le ultime settimane di vacanza in Sardegna prima di ripartire alla grande con i numerosi impegni autunnali.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, un video diventa virale

Un video recentemente condiviso sulle storie Instagram di Pierpaolo Pretelli ha letteralmente fatto impazzire gli estimatori per il grande mix di dolcezza, romanticismo e passione che sprigiona.

Ed infatti, il concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, bacia Giulia Salemi sotto il sole cocente, a dimostrazione del loro fortissimo amore.

Successivamente Giulia e Pier hanno fatto un tuffo in mare nonostante l’italo persiana non fosse del tutto d’accordo come dimostra il video condiviso sui social.

Questi spezzoni di estate hanno portato l’hashtag dei Prelemi nei posti alti delle tendenze di Twitter tanto da catturare anche l’attenzione dei più curiosi.

Dopo le vacanze Pierpaolo e Giulia torneranno a Roma e metteranno in piedi i nuovi impegni televisivi e social. Pretelli infatti, come ben sapete è uno dei nuovi concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show.

La Salemi ripartirà con il suo Salotto su Mediaset Play e proseguirà il suo lavoro sui social in attesa di poter svelare altre novità.

L’estate più calda continua ad essere quella dei Prelemi!