Giulia Salemi si “trasferisce” a Roma al fianco di Pierpaolo Pretelli, ma questo non vuol dire convivenza. La coppia più amata del Grande Fratello Vip è al centro del gossip di questi giorni per via di una potenziale matrimonio che si starebbe organizzando.

Giulia Salemi da settembre “diventerà più romana”, parola di Pierpaolo

Secondo voci del web non accreditate, Pierpaolo e Giulia starebbero aprendo le porte alla convivenza per organizzare matrimonio e figli.

Partendo dal presupposto che se le nozze si possono assolutamente programmare, l’arrivo di un pargoletto è una cosa istintiva dettata dall’amore, Giulia Salemi sarà spesso a Roma, sotto ammissione di Pier, proprio perché l’ex gieffino sta per intraprendere una nuova esperienza lavorativa.

“Da settembre Giulia diventerà un po’ più romana, quello è sicuro”, ha affermato Pierpaolo intervistato su Radio CiccioRiccio.

Giulia proprio di recente ha acquistato casa a Milano e la sta ristrutturando. Non credo proprio che, una volta terminata, decida di non utilizzarla.

Il piccolo Leonardo vive a Roma con mamma Ariadna e Pierpaolo Pretelli debutterà come concorrente ufficiale nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

Questo, ovviamente, porterà Giulia Salemi frequentemente nella Capitale, senza avanzare ancora l’ipotesi di una convivenza oppure di un matrimonio.

Non servono certo le nozze per scoprire e attestare quanto questa coppia sia affiatata ed innamorata. Inoltre, Giulia e Pierpaolo come è giusto che sia, pensano anche alle soddisfazioni lavorative dettate dalla carriera.

Per il resto ci sarà tempo, senza scoop clamorosi e con la giusta serenità.