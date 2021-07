Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno concluso la loro storia nel peggiore dei modi. Temptation Island ha evidenziato una relazione tossica e sbagliata fin dall’inizio. Mentre in TV lei picchiava lui, Valentina Vignali pubblicava dei messaggi privati.

Temptation Island: Valentina Vignali pubblica i messaggi privati di Stefano

Ed infatti la giocatrice di pallacanestro ha trovato alcuni messaggi privati che le aveva scritto Stefano proprio quando stava ancora con Manuela.

Il ragazzetto con la passione per le offese non si è fatto scappare nemmeno uno scatto della Vignali commento sempre con complimenti sull’aspetto fisico e inviti a cena.

Valentina Vignali non ha mai risposto ma, a distanza di anni, si è spulciata tutti i suoi direct per poterlo sbugiardare pubblicamente.

VALENTINA VIGNALI Regina assoluta che sputtana Stefano in questo modo #TemptationIsland pic.twitter.com/I1CCrqarwl — (@Cmarti_10) July 27, 2021

Valentina Vignali che sputtana Stefano detto il malato del sesso ✈ ✈ ✈ #TemptationIsland #temptationsisland pic.twitter.com/YpMbF5Ihui — DuchesseQueen (@BlackDuchesse) July 27, 2021

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

Il cinema offerto gentilmente da Valentina Vignali #TemptationIsland pic.twitter.com/x1K6pZCCmE — Daniela ✨ Core Mij (@ricciaflix) July 27, 2021

Come è finita tra Manuela e Stefano?

Un paio di giorni dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island Manuela e Stefano si sono incontrati per parlare. Dopo un abbraccio e delle lacrime lei afferma di aver sentito la sua mancanza: “ma non poteva più andare avanti così, non cerchiamo le stesse cose”.

Manuela oggi sta insieme a Luciano: “E’ molto presente, abbiamo dei progetti…”. Anche lui è molto coinvolto: “E’ una persona speciale, ha conosciuto la mia famiglia tramite videochiamata”

Stefano sta con Federica. “Subito dopo il falò siamo stati insieme. Ci siamo scritti e visti a casa mia”.