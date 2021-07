Temptation Island, Jessica torna sui social e si scusa per le offese del passato (in particolare a Nilufar) – VIDEO

Con la fine ufficiale di Temptation Island, i protagonisti dell’edizione sono tornati poco alla volta sui rispettivi profili social. Tra loro c’è anche Jessica Mascheroni, ex fidanzata Alessandro, la quale si è resa protagonista – a sua insaputa – di alcuni post scritti in passato ed altamente offensivi nei confronti di volti noti ed ex partecipanti al programma.

Temptation Island, Jessica torna sui social e chiede scusa

Jessica aveva preso di mira svariati personaggi tra cui l’influencer Nilufar Addati che aveva deciso di replicare con diplomazia alle offese choc a lei rivolte. La Mascheroni si è scusata in particolare con lei, ammettendo le sue colpe.

Attraverso una serie di Instagram Stories (video in apertura), ha deciso di dire la sua e replicare agli insulti che ha ricevuto a sua volta:

Cercherò di difendermi dalle offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo anni fa. Volevo chiedere umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco, chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara. Soprattutto loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno per quello che ho scritto.

Jessica ha poi lamentato di aver ricevuto lei stessa – ma anche la sua famiglia ed i suoi amici – delle offese molto pesanti ed in particolare ha accusato Deianira Marzano di aver commentato in maniera critica la sua partecipazione al programma di Canale 5: